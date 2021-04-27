На Львівщині медики «швидкої» запустили флешмоб на підтримку свого керівника Андрія Васька

Працівники Львівського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф влаштували у соцмережах флешмоб на підтримку гендиректора медзакладу Андрія Васька. Про це повідомляє Львівський портал.

Працівники підстанцій «швидкої» у Львівській області активно почали публікувати у Facebook світлини на підтримку гендиректора Андрія Васька, оскільки саме його в подальшому бачать керівником обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф.

Медики фотографуються на фоні карети швидкої допомоги, а в руках тримають плакати з написом: «Васько – наш гендиректор». Такий фотофлешмоб вже підтримали працівники станцій у Львові, Дрогобичі, Самборі, Червонограді, Стебнику, Бориславі, Турці, а також оперативно-диспетчерський відділ «швидкої».

Зазначимо, що у вівторок, 27 квітня, кілька сотень медиків «швидкої» вийшли на протест під Львівську обласну раду. Вони вимагають відновити конкурс на посаду гендиректора обласного центру екстреної медицини, адже вважають, що облрада раптово скасувала оголошений раніше конкурс через небажання бачити на цій посаді Андрія Васька.

Медики наголошують, що підтримують Андрія Васька, оскільки за дев’ять місяців його роботи на посаді гендиректора вони отримали нові умови роботи, а працювати у «швидкій» врешті стало престижно.

«Я працюю майже 30 років у виїзній бригаді. І чесно скажу: ми почали підніматися з колін, ми відчули себе людьми, відчули, що ми комусь потрібні», – розповідала голова профспілки «103» Любов Дзюрель.

Натомість у Львівській облраді кажуть, що конкурс скасували через те, що конкурсна комісія зменшила вимоги до кандидатів щодо стажу роботи на керівних посадах з семи до трьох років. А це суперечить відповідному наказу МОЗ для керівників обласних закладів охорони здоров’я.

Додамо, що 36-річний Андрій Васько виконує обов’язки керівника центру екстреної медицини менше року – з липня 2020 року. Перед тим понад три роки він працював в.о. заступника директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА в Ірини Микичак, а згодом заступником в Ореста Чемериса. Його загальний стаж на керівних посадах становить близько чотирьох років.

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Фото: Facebook-спільнота “Сама швидка допомога”