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Відчули, що потрібні: медики «швидкої» висунули вимогу до депутатів Львівщини

Юлія Осим

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Медики львівської «швидкої» звернулися з вимогою до обласних обранців, аби ті відновили проведення конкурсу на посаду генерального директора Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Про це представники трудового колективу заявили під час виступу на сесії 27 квітня, передає Львівський портал.

Упродовж останніх 10 місяців «швидку» у Львові очолює Андрій Васько. Та, за словами працівників установи, обласні посадовці скасували конкурс через небажання бачити на головній посаді саме теперішнього керівника.

«Я працюю майже 30 років у виїзній бригаді. І чесно скажу, ми почали підніматися з колін. Скільки разів ми зверталися, нас ніколи ніхто не чув. Привозили хворого, і могли чекати годину у приймальному покої лікарні. Тепер цього немає. Ми відчули себе людьми, відчули, що ми комусь потрібні», – повідомила голова профспілки «103» Любов Дзюрель.

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Вона наголосила, що весь трудовий колектив підтримує кандидатуру Андрія Васька як директора надалі. Оскільки завдяки його старанням на сьогодні працювати в екстреній медичній службі стало престижно.

Нагадаємо, минулого тижня Львівська облрада раптово скасувала конкурс на зайняття посади генерального директора КНП ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Зазначимо, що 36-річний Андрій Васько виконує обов’язки керівника центру екстреної медицини менше року – з липня 2020 року. Перед тим понад три роки він працював в.о. заступника директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА в Ірини Микичак, а згодом заступником в Ореста Чемериса. Його загальний стаж на керівних посадах становить близько чотирьох років.

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