Львівська РДА два місяці не може розпочати роботу через відсутність приміщень

Львівська районна державна адміністрація вже два місяці не може розпочати свою роботу. Причиною цьому – відсутність приміщення, де б новостворений адміністративний центр міг розміститися. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За його словами, потенційно приміщення для Львівської РДА є. Воно перебуває у власності Національного банку України. Площа приміщень становить 1300 кв м з розташуванням у центрі Львова.

На початку березня Максим Козицький звернувся до голови Національного банку України Кирила Шевченка, аби ці приміщення передали для використання Львівській РДА.

«У своєму зверненні закликав Кирила Шевченка розглянути можливість передачі приміщень площею 1300 кв м для потреб новоствореного адміністративного центру. Минуло майже два місяці – відповіді жодної. Фактично через двомісячне мовчання очільника НБУ ускладнюється завершення процесів децентралізації, а також виконання вимог Кабінету Міністрів України щодо реорганізації Львівської РДА та її розміщення в адміністративному центрі. Тому в мене виникає кілька питань», – повідомив голова ЛОДА.

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Нагадаємо, що донедавна в області було 20 районів та 20 РДА відповідно. У межах реформи децентралізації кількість районів скоротили лише до семи: Львівського, Дрогобицького, Червоноградського, Золочівського, Яворівського, Стрийського і Самбірського.

У новостворений Львівський район увійшли колишні Жовківський, Кам’янка-Бузький, Перемишлянський, Пустомитівський і Городоцький райони. Очолила Львівський район 36-річна Христина Замула.

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