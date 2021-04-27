28 квітня частина Личаківського району буде без води

У середу, 28 квітня, частина Личаківського району отримуватиме воду з пониженим тиском, а кілька населених пунктів залишаться без води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Проблеми з водопостачанням будуть через ремонт трубопроводу на магістральному водогоні «Винники – Кривчиці» (в районі с. Лисиничі, вул. Грушевського – вул. Винниківська).

Так, з 07:00 год до 22:00 год не буде води в с. Лисиничі, м. Винники, с. Підбірці.

Натомість у Личаківський район міста до вулиць Бігова – Поетична – Переможна – Глиняна – Визвольна – Богданівська – Вовка – Малі Кривчиці – Лотоцького – Іванова Гора – Приязна – Тракт Глинянський, 83, 85, 87, 89а, 89б, 139 вода надзходитиме з пониженим тиском.

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У ЛМКП «Львівводоканал» зазначають, що на сбільне водопостачання слід чекати з 29 квітня 06:00 год.

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