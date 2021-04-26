За спробу вбивства поблизу кафе у Львові зловмиснику винесли вирок

Львів’янину, який вчинив замах на умисне вбивство, суд виніс вирок. Під час конфлікту поблизу кафе у Львові обвинувачений вдарив чоловіка ножем у груди та шию. На щастя, потерпілого з травмами вдалося врятувати. Про це Львівському порталу повідомли у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Згідно з вироком суду від 13 квітня 20201 року, подія сталася 6 вересня 2016 року близько 4:30 ранку поблизу кафе «Касіопея» на вул. Кульпарківській у Львові. Словесний конфлік між двома чоловіками переріс у різанину. Зазначимо, що 28 річний львів’янин, який вчинив злочин, вже раніше судимий.

«Встановлено, що близько 5 год. ранку у місті Львові поблизу кафе «Касіопея» обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час раптово виниклого конфлікту, маючи умисел на позбавлення життя, наніс удари потерпілому ножем у груди та шию», – йдеться у повідомленні.

Настання смерті потерпілого, 27-річного мешканця Львова, вдалося уникнути лише завдяки наданню своєчасної медичної допомоги бригадою швидкої.

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Суд визнав обвинуваченого винним у закінченому замаху на умисне вбивство (ч.2 ст.15 – ч.1 ст.115 КК України) та призначив покарання у виді 9 років і 4 місяців позбавлення волі.

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