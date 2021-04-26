Постачальники газу оприлюднили річні ціни на паливо: що пропонують мешканцям Львівщини

Постачальники газу назвали свої ціни на газ для населення, відповідно умов річних тарифів. Встановлені ціни діятимуть з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Про це передає Львівський портал.

Зокрема, ТОВ «Львівгаз збут» за умовами трифу «Твій газ річний» пропонує вартість 7,99 грн за кубометр палива. Ця пропозиція є базовою упровдовж року.

Така ж ціна діятиме за умовами тарифу «Твій газ місячний».

Натомість ГК «Нафтогаз України» пропонує фіксовану річну ціну за кубометр газу у розмірі 7,96 грн з ПДВ без вартості розподілу (доставки). Наразі це єдина пропозиція постачальника для населення.

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Зазначимо, що раніше у ТОВ «Львівгаз збут» повідомили умови річних тарифів, які пропонують споживачам.

Також експерти прогнозували зростання ціни на газ з травня.

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