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З травня зростуть тарифи на газ: скільки доведеться платити українцям

Юлія Осим

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Нові ціни на газ для населення, що діятимуть вже з травня, постачальники назвуть до 25 квітня. Наразі експерти прогнозують зростання тарифів до 7,5 − 8 грн за кубометр, тоді як на сьогодні його вартість становить 6,99 грн. Про це повідомляє finance.ua.

Представлені тарифи діятимуть упродовж року. Хоча влітку ціна на газ суттєво знижується, і досягає 4 − 4,5 грн за куб.

«Річний тариф на газ формується на підставі тих цін, які були за попередні пів року. Тобто фактично українцям пропонують річний тариф, сформований на тарифах на газ на піку ціни. Тому що це в опалювальний період», — пояснив експерт Олег Попенко.

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Відтак, упродовж року українцям запропонуть блакитне паливо за ціною 7,5−8 грн.

«З урахуванням того, що ми маємо власний видобуток газу при його собівартості 2,6 грн, ми маємо падіння ціни газу влітку до 4 грн на європейській біржі … Споживачеві пропонують протягом року газ за ціною 7,5−8 грн. Фактично нас будуть тупо доїти», — зазначив Попенко.

Нагадаємо, що НКРЕКП затвердила нові правила розрахунку тарифів на газ. Постачальників зобов’язали опублікувати пропозиції на рік, а українцям дали можливість укласти нові контракти вже в травні.

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