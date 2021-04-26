Наркоторговцю з Нового Роздолу «світить» до 10 років тюрми

32-річний мешканець Нового Роздолу торгував нарковмісними таблетками «Субутекс», за це йому грозить до 10 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У Новому Роздолі викрили 32-річний місцевого мешканця, який займався торгівлею наркотиками. Встановлено, що чоловік продавав таблетки «Субутекс», які містять наркотичну речовину «бупренорфін».

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили наркотичні речовини, зіп-пакети для фасування, електронні ваги, коноплю, гроші, виручені від незаконної діяльності та інші речові докази.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Якщо вину новороздільця доведуть, то йому «світить» від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Затриманому вже оголосили підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі триває слідство.

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