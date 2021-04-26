Для шкіл Львівської області закуплять ноутбуки

Із держбюджету Львівщина отримає додатково понад 68 млн грн освітньої субвенції. Кошти скерують на закупівлю ноутбуків для шкіл та дезінфекторів, необхідних для проведення цьогорічного ЗНО. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, спричинену пандемією, у держбюджеті на 2021 рік передбачили додаткове фінансування для шкіл Львівської області. Йдеться про субвенцію розміром понад 68 млн грн для оновлення техніки педагогів.

За ці кошти для шкіл мають закупити нові ноутбуки, які необхідні вчителям для забезпечення злагодженого освітнього процесу, в тому числі й дистанційного.

Також частина передбаченої субвенції піде на дезінфікуючі засоби для ЗНО-2021.

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При цьому у Львівській ОДА відзначають, що місцевій владі жве потрібно подумати про вкладення й власних коштів в освіту, адже субвенція – не панацея.

«Місцевим органам влади вартує вже подумати про власний ресурс на цю мету, адже однією з головних умов надання субвенції є співфінансування за власні кошти відповідних бюджетів», – сказав директор департаменту фінансів Львівської ОДА Олег Демків.

Зазначимо, що згадані понад 68 млн грн школи Львівщини отримають, зважаючи на прийняту нещодавно постанову Кабміну «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти».

Нагадаємо, у 2021 році на Львівщині також збираються осучаснити майже 40 класів хімії, фізики та математики. Детальніше читайте за цим посиланням.

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