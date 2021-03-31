У школах Львівщини осучаснять ще майже 40 класів хімії та фізики

На Львівщині триває осучаснення шкільних класів хімії та фізики. Протягом 2021 року спеціальну техніку та устаткування встановлять ще у 39 класах, на що витратять майже 37 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Цьогоріч на Львівщині ще у 39 шкільних класах облаштують сучасні лабораторії хімії і фізики, а також обладнають кабінети для вивчення географії та математики. На всі роботи у бюджеті області передбачили 36,6 млн грн.

Відтак найближчим часом нові сучасні кабінети хімії та фізики з’являться у майже 20 опорних школах області, а також у ліцеях та гімназіях Львова, Дрогобича, Мостисьок і Яворова.

Тут школярі зможуть на практиці засвоювати теоретичні знання та проводити експерименти, до прикладу, збирати робота чи розумну теплицю. Крім цього, учні зможуть отримувати навички з проєктування, програмування та автоматизації.

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«Нові кабінети для вивчення природничих наук допоможуть вчителям створювати авторські програми з природничо-математичних наук, організовувати науково-дослідну та винахідницьку роботу з учнями. Сучасні підходи до вивчення матеріалу посприяють учням ще зі шкільної парти вчитися критичному мисленню та застосовувати нові знання для моделювання справжніх життєвих ситуацій», – прокоментував директор департаменту освіти і науки ЛОДА Олег Паска.

Зазначимо, що осучаснення шкільних класів відбувається у межах Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). Завдяки такому підходу до вичення природничо-математичних предметів додають сучасні технології.

У 2020 році у школах на Львівщині облаштували 5 сучасних лабораторій та обладнали 45 кабінетів фізики, хімії, географії та математики. На все це витратили 27,3 млн грн із передбачених 82,3 млн грн.

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