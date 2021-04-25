Путін намагається відновити імперію, – міністр оборони Польщі

Політика президента РФ Володимира Путіна спрямована на відновлення Російської імперії. Саме тому Польща нині діє на випередження, модернізовує озброєння та збільшує армію. Так вважає міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Сказав він це в етері «Польського радіо», коментуючи ситуацію на українсько-російському кордоні, передає Громадське.

Міністр наголосив, що Польща пильно відстежує за тим, що відбувається на її східному кордоні. Каже, що стягування російських військ тривожить країну.

«Безперечно, політика президента Путіна спрямована на відбудову Російської імперії», – вважає Блащак і нагадує, що нинішня влада РФ охоче посилається на радянські часи.

Він сказав, що усі добре пам’ятають про агресію Росії проти Грузії у 2008 році та України у 2014-му. Тому згадав слова вже покійного колишнього президента Польщі Леха Качинського, який казав: «спочатку Грузія, потім Україна, потім країни Балтії, потім, можливо, Польща».

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Міністр каже, що саме тому Польща намагається сьогодні діяти на випередження, модернізуючи польську армію і збільшуючи її чисельність.

Блащак підкреслив, що за останні сім років ситуація кардинально змінилася: НАТО є більш згуртованим блоком, на сході Альянсу розташовані союзницькі війська.

«В Польщі є американські, британські, румунські і хорватські війська. Польська армія присутня в Латвії, Румунії, три дні тому до Польщі прилетіли американські літаки F-15 та F16. В п’ятницю над Польщею пролетів американський бомбардувальник у супроводі польських винищувачів», – зазначив глава міноборони.

Нагадаємо, останнім часом Росія активно стягує війська до кордону з Україною під привовдом підготовки до майбутніх військових навчань. За даними ЗМІ, країна-агресор стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшим угрупованням, яке коли-небудь розгортала РФ біля українського кордону.

Згодом міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про завершення заходів з перевірки військ РФ у Південному та Західному військових округах. З 23 квітня російські військові мають повертатися на місця постійної дислокації.

Оборонне відомство РФ вже заявило, що військові, які брали участь у навчаннях в окупованому Криму, нібито почали повертатися на бази.

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