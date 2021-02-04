ОСТАННІ НОВИНИ

До Дня міста вулицю у Львові назвуть на честь «кіборга» Ігоря Зінича

Наталя Дуляба

|

Одну з нових вулиць у Львові назвуть на честь Ігоря Зінича – Героя України, одного з захисників Донецького аеропорту, бійця 80 десантно-штурмової бригади. Відповідне доручення у четвер, 4 лютого, під час сесії Львівської міськради дав міський голова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

 

З ініціативою назвати одну з вулиць Львова на честь Ігоря Зінича виступили військові ветеранські організації. Вони пропонують зробити це до Дня Героя, який в Україні відзначають 23 травня.

«Пропонуємо щороку до Дня Героя присвоювати назву одній із вулиць міста на честь бійця, який віддав своє життя за суверенітет і територіальну цілісність України задля увіковічнення пам’яті полеглих героїв російсько-української війни. У патріотичному Львові мають бути вулиці, названі на честь наших сучасних Героїв», – звернувся на сесії військовий, очільник Будинку воїна Олег Височанський.

Реклама партнерів

Своєю чергою Андрій Садовий дав доручення, аби до Дня міста, який святкують щороку на початку травня, нову вулицю у Львові назвати на честь Ігоря Зінича, який загинув, захищаючи Донецький аеропорт.

Ініціативу присвоєння новим вулицям імен загиблих військових на Донбасі у Львові хочуть зробити щорічною традицією.

Довідково: Ігор Зінич був уродженцем Рокитного, що Київщині. До війни на Донбасі працював медиком у місцевій райлікарні. У грудні 2014-го пішов добровольцем у складі львівської 80-ої аеромобільної бригади.

Зі 17 грудня 2014-го захищав Донецький аеропорт. Протягом останніх днів боїв перед підривом нового терміналу аеропорту Зінич рятував життя поранених, хоча бійців неможливо було вивезти під обстрілами. В той момент окупанти поранили і його.

20 січня 2015 року Ігор Зінич загинув під завалами в новому терміналі. Пошуками займались його брат, сестра та друзі, вивезти тіло вдалося лише 16 лютого. Поховали Ігоря Зінича в рідному Рокитному.

У жовтні 2015-го Ігорю Рокитному присвоїли звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...