До Дня міста вулицю у Львові назвуть на честь «кіборга» Ігоря Зінича

Одну з нових вулиць у Львові назвуть на честь Ігоря Зінича – Героя України, одного з захисників Донецького аеропорту, бійця 80 десантно-штурмової бригади. Відповідне доручення у четвер, 4 лютого, під час сесії Львівської міськради дав міський голова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

З ініціативою назвати одну з вулиць Львова на честь Ігоря Зінича виступили військові ветеранські організації. Вони пропонують зробити це до Дня Героя, який в Україні відзначають 23 травня.

«Пропонуємо щороку до Дня Героя присвоювати назву одній із вулиць міста на честь бійця, який віддав своє життя за суверенітет і територіальну цілісність України задля увіковічнення пам’яті полеглих героїв російсько-української війни. У патріотичному Львові мають бути вулиці, названі на честь наших сучасних Героїв», – звернувся на сесії військовий, очільник Будинку воїна Олег Височанський.

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Своєю чергою Андрій Садовий дав доручення, аби до Дня міста, який святкують щороку на початку травня, нову вулицю у Львові назвати на честь Ігоря Зінича, який загинув, захищаючи Донецький аеропорт.

Ініціативу присвоєння новим вулицям імен загиблих військових на Донбасі у Львові хочуть зробити щорічною традицією.

Довідково: Ігор Зінич був уродженцем Рокитного, що Київщині. До війни на Донбасі працював медиком у місцевій райлікарні. У грудні 2014-го пішов добровольцем у складі львівської 80-ої аеромобільної бригади.

Зі 17 грудня 2014-го захищав Донецький аеропорт. Протягом останніх днів боїв перед підривом нового терміналу аеропорту Зінич рятував життя поранених, хоча бійців неможливо було вивезти під обстрілами. В той момент окупанти поранили і його.

20 січня 2015 року Ігор Зінич загинув під завалами в новому терміналі. Пошуками займались його брат, сестра та друзі, вивезти тіло вдалося лише 16 лютого. Поховали Ігоря Зінича в рідному Рокитному.

У жовтні 2015-го Ігорю Рокитному присвоїли звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка».

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