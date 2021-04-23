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У Дрогобичі затримали чоловіка, який продавав метадон

Вероніка Рой

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У четвер, 22 квітня, у Дрогобичі поліцейські затримали 40-річного чоловіка, що займався збутом наркотичної речовини «метадон». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Поліцейські встановили, що 40-річний мешканець Дрогобича реалізовував наркотичну речовину «метадон» на території Дрогобицького району.

22 квітня під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили наркотичні речовини, зіп-пакети для їх фасування, електронні ваги, гроші, виручені від незаконної діяльності та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

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Того ж дня слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчиненого повторно) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на термін до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція

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