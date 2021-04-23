СБУ викрила схему розкрадання 20 тисяч гектарів держземель

В Україні викрили масштабні схеми розкрадання 20 тисяч гектарів держземель, яку організували топ-посадовці Держгеокадастру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Силовики виявили низку корупційних механізмів, за допомогою яких провідні посадовці Держгеокадастру зуміли віддати у приватні руки 20 тисяч гектарів землі.

Схема №1 пов’язана з оборудками у системі документообігу Держгеокадастру. Топ-посадовці фальсифікували інформацію, яка обробляється в автоматизованій системі управління документами «ДокПроф 3». Через це регіональні управління Держгеокадастру не могли розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

Також зловмисники змінювали цільове призначення землі, передавали її у власність інших осіб без жодних процедур, просто змінюючи документи в системі.

Реклама партнерів

Схема №2 була створена для роботи з «елітними» земельними ділянками виключно у Запорізькій та Донецькій областях.

За версією слідства, фігуранти справи оформляли вільні ділянки землі на підставних осіб, частина з яких навіть не знала про оборудку. При цьому значно перевищувалися обсяги дозволених квот, коли в одні руки передавалося понад 2 тисячі гектарів землі.

Попередньо відомо, що за цією схемою у власність підставних осіб переоформили земельні ділянки загальною площею понад 20 тисяч гектарів.

Правоохоронці вже провели більше сорока обшуків у шістьох обласних підрозділах Держгеокадастру, офісах учасників оборудки та за місцями їхнього проживання. Наразі триває розслідування.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.