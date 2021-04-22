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Українців не позбавлятимуть права на 2 га землі

Ірина Марчук

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Норми безоплатної передачі земельних ділянок українцям до 2 гектарів передбачені 121 статтею Земельного кодексу залишаються чинними і не можуть бути скасовані. Натомість українці отримують більше можливостей щодо використання земельних ділянок. Про це у своєму Telegram заявив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

За словами Василя Мокана, в Україні навпаки планують розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок. Відповідний законопроект підтримав Кабінет міністрів.

Насамперед зміни стосуються статті 5 закону «Про особисте селянське господарство».

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«Ці зміни обумовлені тим, що фізособи повинні мати можливість вести особисте селянське господарство не лише на земельних ділянках цільового призначення, а й на всіх сільськогосподарських землях, і навіть на несільськогосподарських землях», –  наголосив Василь Мокан.

Він також переконує, що цей законопроект надасть змогу громадянам розширити права щодо використання їх земельних ділянок, а також сприятиме встановленню ринкової ціни земельних ділянок, які призначені для сільського господарства.

Раніше повідомлялось, що цей законопроекту скасує для українців право на безкоштовні 2 га землі.

Як повідомляв Львівський портал, 28 квітня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав закон  ринок землі, який ухвалила Верховна Рада 31 березня того ж року. Згодом, в Україні розпочали процес реєстрації земельних ділянок за спрощеною процедурою.

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