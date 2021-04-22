У нежитловій прибудові у Винниках виявили розбиті ртутні термометри

Розлиту ртуть виявили у нежитловій прибудові у на вул. Лесі Українки у Винниках. 21 квітня там знайшли ящик, у якому були пошкоджені термометри. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Надзвичайники області разом з представником Личаківської районної адміністрації обстежили територію та демеркуризували приміщення.

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Зазначається, що залишки ртуті – 350 грам разом із содовим розчином передали в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

Обставини події з’ясовують.

Нагадуємо, що ртуть є небезпечною отрутою для людини. При потраплянні в організм через органи дихання вона залишається там на все життя. Та загрозу становить не сам метал, а його пари. Чим вища температура, тим швидше та інтенсивніше випаровується ртуть.

У випадку, коли ртуті розлито більше, аніж у градуснику, рятувальники радять:

зберігати спокій та уникати паніки;

вивести із приміщення всіх людей, надати допомогу дітям, інвалідам та літнім людям – вони підлягають евакуації в першу чергу;

захистити органи дихання хоча б вологою марлевою пов’язкою;

відчинити настіж усі вікна;

ізолювати максимально забруднене приміщення, щільно зачинити усі двері;

швидко зібрати документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі;

вимкнути електрику та газ, загасити вогонь у грубах перед виходом із будинку;

негайно викликати фахівців через місцевий державний орган з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. У крайньому випадку – зателефонувати в поліцію.

Львів’янам також нагадують, що при виявленні, розбитті та пошкодженні ємкостей із ртуттю (градусників, колб і т.д.) одразу слід звертатися за телефонами 297-59-11, 261-40-83, 261-42-39, 261-44-61.

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