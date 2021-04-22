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52-річному бродівчанину за вбивство товариша загрожує в'язниця

Юлія Осим

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На Львівщині судитимуть 52-річного мешканця Бродів, якого обвинувачують в умисному вбивстві товариша. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Вбивство сталося 31 січня цього року. Підозрюваний у себе вдома разом із 48-річним знайомим розпивали алкоголь. Тоді між ними виник конфлікт, і під час словесної перепалки господар, щоб довести свою правоту, взяв ніж та наніс товаришу кілька ударів у груди та один у спину. Від отроиманих травм останній помер на місці.

Прокурори Золочівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 52-річного мешканця Бродів, якого обвинувачують в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 КК України).

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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Нагадаємо, у Бродах чоловік зарізав свого знайомого.

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