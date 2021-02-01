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У Бродах затримали чоловіка, який під час сварки зарізав свого знайомого

Юлія Осим

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Поліцейські затримали жителя міста Броди, причетного до вбивства знайомого. Під час побутового конфлікту зловмисник завдав смертельних ножових поранень своєму гостю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

 

31 січня в квартирі одного з будинків у місті Броди виявили тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Поліцейські виявили у загиблого, 49-річного мешканця райцентру, колото-різані рани.

Встановлено, що тілесних ушкоджень загиблому завдав 51-річний власник квартири. Вдень між чоловіками виник конфлікт, під час якого господао кілька разів вдарив гостя ножем в область живота.

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Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний затриманий. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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