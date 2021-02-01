У Бродах затримали чоловіка, який під час сварки зарізав свого знайомого

Поліцейські затримали жителя міста Броди, причетного до вбивства знайомого. Під час побутового конфлікту зловмисник завдав смертельних ножових поранень своєму гостю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

31 січня в квартирі одного з будинків у місті Броди виявили тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Поліцейські виявили у загиблого, 49-річного мешканця райцентру, колото-різані рани.

Встановлено, що тілесних ушкоджень загиблому завдав 51-річний власник квартири. Вдень між чоловіками виник конфлікт, під час якого господао кілька разів вдарив гостя ножем в область живота.

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Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний затриманий. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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