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У Червонограді під колеса авто потрапив мотоцикліст

Наталя Дуляба

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Внаслідок ДТП у Червонограді постраждав 49-річний мотоцикліст. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що аварія сталась у вівторок, 20 квітня, орієнтовно о 13:40 год. на площі Соборній. Тут 33-річна червоноградка, керуючи автомобілем Maple, збила мотоцикліста.

Як встановили правоохоронці, водійка наїхала на мотоцикліста, виконуючи лівий поворот. Внаслідок наїзду 49-річний місцевий житель отримав травми, тож його забрали в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

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Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

«Застерігаємо: з приходом весни та потеплінням на дороги виїжджає все більше мотоциклістів, відповідно, зростає кількість дорожньо-транспортних пригод з їхньою участю. Тому будьте уважними, неухильно дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкості та слідкуйте за ситуацією на дорозі. Бережіть своє життя й здоров’я та інших», – наголошують в поліції.

Наразі триває слідство.

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