На Львівщині хочуть створити центр реабілітації для узалежнених дітей

На Львівщині планують створити центр соціально-психологічної реабілітації для узалежнених дітей, оскільки в Україні є проблема дитячої залежності від алкоголю, наркотиків та ігор, а таких центрів ще немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Ідею створення такого центру депутати підтримали на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій. Відповідне звернення до комісії облради надіслав керівник Благодійного фонду «Легіон світла».

«Унікальність такого плану в тому, що дітям надаватиметься не лише соціальна, або психологічна допомога, їм проводитимуть реабілітацію в стаціонарних умовах», – вказав у зверненні до комісії керівник благодійного фонду Роман Гоменюк.

Відтак депутати звернулися до комісії з питань комунального майна обласної ради з пропозицією розглянути можливість надання в оренду приміщення на території Львівської області для створення центру соціально-психологічної реабілітації узалежнених дітей.

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Детальніше про проблему вживання алкоголю серед дітей читайте у матеріалі Львівського порталу «Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої».

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