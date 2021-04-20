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Витік бітуму у горах на Львівщині: результати досліджень ґрунту і води

Наталя Дуляба

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Витік бітумної емульсії поблизу селі Козьова, що в гірській частині Львівщини, забруднив ґрунт і місцеву річку Орява. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівської області.

Випадок стався 30 березня на трасі біля села Козьова, що неподалік «Сколівських Бескидів». Водій вантажівки не впорався з керуванням і перекинувся. Внаслідок цього з 23-літрової цистерни вилився бітум, який потрапив у місцевий потічок.

На місці працювали екологи, які відразу відібрали проби води і ґрунту на дослідження. Встановлено, що бітумна емульсія забруднила ділянку площею 142 м кв.

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Також у ґрунті виявили перевищення таких речовин відносно норми: цинк, кобальт, залізо, свинець, мідь та нафтопродукти.

За результатами експертизи вод встановлено, що шкідливі речовини потрапили не лише у місцевий потічок, а й у місцеву річку Оряву, що тече приблизно за 20 м нижче. У її водах зафіксували нафтопродукти, завислі речовини, залізо загальне, відбулось збільшення хімічного споживання кисню.

«Однак потрапляння важких металів таких як свинець, цинк, мідь, кадмій, марганець та хром загальний не зафіксовано. Водночас у пробах, відібраних нижче по руслу річок Орява та Опір, показники щодо нафтопродуктів були дещо підвищеними, але не перевищували допустимих нормативів, інші показники не перевищували природного фону», – кажуть екологи.

Яких збитків довкіллю завдав вилитий бітум, наразі достеменно не відомо. Їх ще обраховуює Держекоінспекція.

Додамо, що бітумна емульсія – це речовина, яка утворюється у результаті змішування бітуму та води й стабілізується третім компонентом – емульгатором. Бітумні емульсії застосовують при будівництві та ремонті доріг.

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