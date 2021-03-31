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На Стрийщині цистерна з бітумною емульсією перекинулася

Юлія Осим

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ДТП сталася ввечері 30 березня поблизу с. Козьова на Стрийщині. Водій ваантажівки з цистерною не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі управління ДСНС у Львівській області.

У цистерні автомобіля Renault 430 містилося 23 тонни бітумної емульсії. Внаслідок аварії водія з травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у Сколівську ЦРЛ.

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У результаті перекидання з цистерни через горловину стався витік емульсії у місцевий потіок. Щоб не допустити потрапляння рідини по потічку у річку Орява, рятувальники за допомогою мішків з піском створили штучний насип.

Наразі працівники Держекоінспекції з’ясовують масштаб розлитої рідини та її потрапляння у воду. Результати повідомлять згодом.

Зазначимо, що бітумна емульсія – це двохфазна система, яка утворюється у результаті змішування бітуму та води, та стабілізується третім компонентом – емульгатором. Бітумні емульсії застосовують при будівництві та ремонті доріг.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

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