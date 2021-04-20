Суд заочно арештував колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка та його заступника

Печерський районний суд столиці обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою ексглаві МВС України Віталію Захарченку та його заступнику Віктору Ратушняку у справі про незаконні поставки гранат з Російської Федерації. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі генпрокурора України.

Відповідне рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати процедуру екстрадиції осіб, яких підозрюють у скоєнні злочину. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом, аби здійснити спеціальне досудове розслідування.

За даними слідства, колишній Міністр внутрішніх справ та його заступник, у січні 2014-го року організували незаконну поставку 13 тис. 406 одиниць гранат з Росії в Україну та займались організацією безпідставного митного оформлення боєприпасів та сплату МВС України митних платежів на суму 1 млн. 177 тис. гривень.

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«Вказані гранати не входили до переліку спеціальних засобів, що перебували на озброєнні МВС, та не пройшли випробування Міністерства охорони здоров’я щодо можливості їх застосування до людей», – йдеться у повідомленні пресслужбі Офісу генпрокурора України.

Гранати, які вироблялись в Росії та незаконно ввезені в Україну, було використано 18 та 19 лютого 2014 року на Майдані Незалежності до мітингувальників. Внаслідок цього 86 осіб постраждало (тяжкі тілесні ушкодження тоді отримали 17 осіб, середньої тяжкості – 23 особи, легкі – 45 осіб). На жаль, одна людина загинула.

Раніше Львівський портал повідомляв, що після Революції Гідності екс-міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко утік до Росії, де працевлаштувався у комітет Держдуми РФ.

Печерський суд Києва скасував арешт майна нідерландської компанії «Фонд Адміністративне бюро LVV» у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністра МВС Віталія Захарченка.

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