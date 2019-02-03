Суд зняв арешт із майна екс-глави МВС Захарченка

Печерський суд Києва скасував арешт майна нідерландської компанії «Фонд Адміністративне бюро LVV» у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністра МВС Віталія Захарченка. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 30 січня судді Віталія Писанця. Рішення оскарженню не підлягає, пише Українська правда.

У реєстрі наразі оприлюднено тільки резолютивну частину, тому не відомо, які були доводи щодо скасування арешту.

Загалом йдеться про 20 земельних ділянок, три будинки, квартиру і два машиномісця.

За даними Держархбудінспекції, дозволи на зведення будинку в селі Романків отримувала особисто Людмила Захарченко, дружина колишнього міністра.

Нагадаємо:

У листопаді 2018 року повідомлялося, що колишній голова Міністерства внутрішніх справ часів президентства Віктора Януковича Віталій Захарченко підозрюється у відмиванні близько 10,34 мільярдів гривень через Смартбанк.

У квітні 2018 року Печерський районний суд Києва дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Захарченка підозрюють у вчиненні та організації вчинення у складі організованого злочинного угрупування низки особливо тяжких злочинів, скоєних у період з 18 до 20 лютого 2014 року у центральній частині Києва відносно мітингувальників та терористичного акту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві. Слідчі встановили, що провокаторів, які атакували майданівців, особисто координував міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко.

В листопаді 2017 року стало відомо, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-заступника міністра МВС Віктора Ратушняка.

Суд арештував усе українське майно і банківські рахунки колишнього очільника МВС Віталія Захарченка.

У грудні 2015 року стало відомо, що Захарченко працює експертом у комітеті Держдуми Росії.