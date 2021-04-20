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На Львівщині почали ремонтувати дорогу Завадка-Козьова

Ольга Денисяка

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У Львівській області почали ремонтувати автодорогу місцевого значення С141505 Завадка-Козьова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За інформацією департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА, тут планують виконати роботи з розпушення існуючого покриття, влаштування основи з щебенево-піщаної суміші та влаштування асфальтобетонного покриття в межах населеного пункту Орявчик.

Виконує роботи підрядна організація ДП ЕКРАНБУД ТзОВ «Екран» за кошти державного бюджету. Загалом запланували відремонтувати майже 3,5 км автомобільної дороги.

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Фото: ЛОДА

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