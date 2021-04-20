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Митники перевірять магазини «Duty Freе» на Львівщині

Вероніка Рой

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У пунктах пропуску на Львівщині та в аеропорту «Львів» проведуть перевірку діяльності магазинів «Duty Free». Відповідний наказ підписав в. о. начальника Галицької митниці Андрій Колобродов. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Як йдеться у повідомленні, працівники Галицької митниці найближчим часом проведуть планові перевірки у магазинах безмитної торгівлі «Duty Free». Наразі створено робочу групу, до складу якої увійшли посадові особи Галицької митниці Держмитслужби. Посадовці перевірять дотримання зазначеними магазинами встановлених митним кодексом та іншими законами України правил здійснення діяльності.

Мова йде про відповідність фактичної кількості ввезених товарів, декларування товарів, їх зберігання, продаж, терміни перебування товарів у магазинах. Крім цього перевірять і склади, де знаходиться товар.

Перевірятимуть магазини «Duty Free», які функціонують у міжнародних пунктах пропуску «Краківець – Корчова», «Шегині – Медика», «Рава-Руська – Гребенне» та в аеропорту «Львів».

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«Головна мета такої перевірки – забезпечення дотримання вимог нормативних документів щодо провадження діяльності магазинів безмитної торгівлі, особливо в частині реалізації алкогольних та тютюнових виробів», – зазначив Андрій Колобродов.

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