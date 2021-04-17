По 35 тисяч від Британської Ради отримають вісім молодіжних проєктів із Львівщини

На Львівщині завершився обласний пітчинг проєктів соціальної дії, що організовує Британська Рада спільно з Європейською коомісією «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості». Переможцями стали вісім молодіжних проєктів, які отримають співфінансування у розмірі до 35 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

До відбору кращих учасників також залучені національний партнер ГО «Молодіжна платформа» та локальний партнер Львівський обласний молодіжний центр.

Відтак, після громадського голосування, яке тривало 7 днів, учасники презентували 20 проєктів перед кмісією, що складалася з представників Британської ради, ГО «Молодіжна платформа», Львівської ОДА та Львівського обласного молодіжного центру.

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Бали, які поставили проєкту журі, були поєднані з балами, які проєкт отримав від громадського голосування (у відношенні 70% та 30% голосів відповідно). Проєкти, що не пройшли конкурсний відбір, отримають зворотний зв’язок щодо покращення їхньої ідеї проєкту соціальної дії, що допоможе запровадити його в майбутньому.

Переможцями стали 8 проєктів на Львівщині, які отримають співфінансування від Британської Ради у розмірі до 35 тис. грн. Серед них:

Проєкт підтримки для малозабезпечених «Helpbox»

БібліоРозділля

Сокальський велопаркінг

Швидше, вище, сильніше!

Соціальна крамниця-майстерня «Надія»

Танцювальний зал «Барвінок»

Молодіжний простір «ДоброСин»

Побут(и)тут – культурний центр в селі

«Надзвичайно приємно здивована різноманітністю тематик проєктів, що були представлені нам на захисті. Проєкти вражають своєю підготовкою, ментори та викладачі добряче попрацювали з учасниками для таких високих результатів. Кожен учасник заслуговує на перемогу, адже вони прагнуть робити все для розвитку своєї громади. А ми своєю чергою завжди готові до плідної співпраці з кожним», – розповіла координаторка програми «Активні громадяни» на Львівщині Христина Мокрій.

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