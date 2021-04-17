На Великдень і травневі свята до Львова курсуватимуть додаткові потяги, – УЗ

До Великодня і травневих свят Укрзалізниця планує збільшити кількість потягів у низку міст, в тому числі до Львова. Щонайменше призначать 11 поїздів. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, передає Львівський портал.

Так, додатковий рухомий склад залізниця запустить до Львова, Ужгорода, Рахова, Ковеля, Чернівців, Миколаєва, Маріуполя, Костянтинівки, Івано-Франківська та Одеси.

«Наразі ми опрацювали призначення до Великодня та травневих свят 11 додаткових поїздів. Традиційно додаємо поїзди на ті напрямки, які є найбільш популярними серед пасажирів, зокрема на Закарпаття. Просимо пасажирів на вокзалах та у поїздах дотримуватися всіх карантинних вимог та обов’язково носити маски. Подорожуйте безпечно», — зазначив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Окрім того, УЗ в травні також призначатиме додаткові рейси цілорічних поїздів. Наразі передбачається, що такі святкові рейси здійснять 5 поїздів: № 29/30 Київ – Ужгород, № 251/252 Харків – Миколаїв, №774/773 Київ – Шостка, №781/782 Черкаси – Київ та № 137/138 Хмельницький – Лисичанськ.

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Також, на свята Укрзалізниця продовжила маршрут швидкісного поїзда № 779/780 Суми – Київ до станції Вінниця.

Нагадаємо, УЗ відновила курсування потяга Львів – Ужгород.

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