«Укрзалізниця» повертає скасований потяг Львів – Ужгород

З 16 квітня зі Львова до Ужгорода знову курсуватиме регіональний поїзд, який скасували більше року тому. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Поїзд №829/830 сполученням Львів – Ужгород, який скасували більше року тому, знову відновлюють, аби туристи могли добратися до Закарпаття й Карпат на весняний відпочинок без скупчення людей.

Потяг відновить роботу вже з 16 квітня. З головного залізничного вокзалу Львова він вирушатиме щодня, крім вівторка, о 16:37 год. Прибуття – о 22:22 год.

З Ужгорода поїзд виїжджатиме щодня, крім середи, о 05:13 год. ранку, а до Львова прибуватиме о 10:59 год.

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Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Тухля, Славсько, Лавочне, з.п. Опорець, Воловець, Свалява, з.п. Карпати, Мукачеве, Батьово, Чоп.

Вартість проїзду залишили максимально доступною – до 75 грн. Потяг складатиметься з вісьмох вагонів, тож в «Укрзалізниці» обіцяють безпечну розсадку пасажирів у час пандемії коронавірусу.

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