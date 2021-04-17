ОСТАННІ НОВИНИ

17 квітня померли двоє професорів львівських вишів

Юлія Осим

|

Сьогодні, 17 квітня, у Львові померли двоє відомих професорів. Не стало Ореста Лозинського, професора НУ «Львівська політехніка», та Любомира Сеника, професора ЛНУ імені Івана Франка. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, 17 квітня помер Орест Лозинський. Він був доктором технічних наук, професором Національного університету «Львівська політехніка», заслуженим діячем науки і техніки України, повідомили у пресслужбі університету.

Зокрема, науковець є автором розробок систем оптимізації режимів роботи електрометалургійних установок, які свого часу були впроваджені на багатьох найпотужніших металургійних заводах.

Реклама партнерів

Орест Лозинський належав до складу двох спеціалізованих вчених рад із присудження наукового ступеня доктора наук. Упродовж 7 років був членом Експертної ради ВАК України з питань енергетики та електротехніки, а також експертом ДАК при МОН України, входив до Наукової ради МОН України за напрямом «Енергетика та енергозбереження».

Також 17 квітня на 91 році життя помер прозаїк та поет, літературознавець, професор кафедри української літератури імені М. Возняка ЛНУ ім. І.Франка Любомир Сеник.

Як повідомили у Львівській організації Національної Спілки письменників, похорон відбудеться 19 квітня (понеділок) о 14 годині, в каплиці на Пекарській, другий зал.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...