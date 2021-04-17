17 квітня померли двоє професорів львівських вишів

Сьогодні, 17 квітня, у Львові померли двоє відомих професорів. Не стало Ореста Лозинського, професора НУ «Львівська політехніка», та Любомира Сеника, професора ЛНУ імені Івана Франка. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, 17 квітня помер Орест Лозинський. Він був доктором технічних наук, професором Національного університету «Львівська політехніка», заслуженим діячем науки і техніки України, повідомили у пресслужбі університету.

Зокрема, науковець є автором розробок систем оптимізації режимів роботи електрометалургійних установок, які свого часу були впроваджені на багатьох найпотужніших металургійних заводах.

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Орест Лозинський належав до складу двох спеціалізованих вчених рад із присудження наукового ступеня доктора наук. Упродовж 7 років був членом Експертної ради ВАК України з питань енергетики та електротехніки, а також експертом ДАК при МОН України, входив до Наукової ради МОН України за напрямом «Енергетика та енергозбереження».

Також 17 квітня на 91 році життя помер прозаїк та поет, літературознавець, професор кафедри української літератури імені М. Возняка ЛНУ ім. І.Франка Любомир Сеник.

Як повідомили у Львівській організації Національної Спілки письменників, похорон відбудеться 19 квітня (понеділок) о 14 годині, в каплиці на Пекарській, другий зал.

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