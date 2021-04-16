У Львові п'яна водійка Honda Accord влетіла в електроопору

ДТП сталася на вул. Богдана Хмельницького у Львові близько опівночі 15 квітня. Нетвереза водійка за кермом Honda Accord не впоралася зі швидкістю та врізалася в електроопору. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Патрульні, які прибули на місце події, встановили особу порушниці. Нею виявилася 18-річна львів’янка, яка не врахувала дорожню обстановку, не обрала безпечну швидкість, і не впоравшись з керуванням, в’їхала в електроопору.

Поліцейські виявили у водійки ознаки алкосп’яніння. Це підтвердила перевірка на приладі Drager, що показав результат 0,74 проміле.

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На порушницю складено два протоколи – за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.