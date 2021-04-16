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У Львові лікарі врятували хлопчика, що народився з численними вродженими вадами

Вероніка Рой

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З міської дитячої клінічної лікарні на Орлика у Львові виписали хлопчика, що народився з численними вродженими вадами. Дитина рік лікувалася у медзакладі. За цей час медики повністю завершили корекцію внутрішніх органів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Хлопчик був на лікуванні у відділені хірургії дитячої лікарні на вул. Орлика. Данилко народився народився на 33 тижні вагітності з численними вродженими вадами.

«У хлопчика була атрезії шлунку, стравоходу з трахеостравохідною норицею, дванадцятипалої кишки, прямої кишки і товстого кишківника, аноректальна вада. Серед іншого, у Данилка серце є з правого боку, тобто має дзеркальне розташування органів та специфічну судинну систему», – розповіла завідувачка відділення хірургії вроджених вад розвитку міської дитячої лікарні Галина Курило.

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Рік тому одноденне немовля лікарі-хірурги дитячої лікарні на Орлика оперували 10 годин поспіль, заново сформувавши йому шлунково-кишковий тракт. У дитини були настільки делікатні, ніжні тканини, що лікарі використовували нитки з шістьма-сімома нулями, бо товстіші просто прорізали тканини. Це була чітко відпрацьована і до дрібниць синхронна співпраця хірургів та анестезіолога. Хірурги кажуть, що то була одна з найважчих операцій за весь час їхньої роботи.

Зі слів Галини Курило, на сьогодні хлопчику вже повністю завершили корекцію внутрішніх органів: йому було успішно проведено 5 реконструктивних операцій, і після року лікування у дитячій лікарні, Данилко їде здоровий додому.

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