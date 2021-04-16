Будинок на Пасічній перебудують під нову установу «Джерела»

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив реконструкцію 3-поверхової будівлі на вул. Пасічній, 39 під будинок підтриманого проживання людей з інвалідністю. Установою опікуватиметься навчально-реабілітаційний центр «Джерело». Відповідне рішення прийняли у п’ятницю, 16 квітня, передає Львівський портал.

Містобудівні умови та обмеження на реконструкцію будинку на вул. Пасічній, 39 отримала КРУЗТ «Львівський міський центр реабілітації “Джерело“».

3-поверховий будинок хочуть облаштувати під заклад підтриманого проживання людей з інвалідністю, які втратили батьків чи опікунів або прагнуть мешкати окремо від них. Такий будинок має стати гідною альтернативою психоневрологічним диспансерам і геріатричним центрам.

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Сам будинок є у комунальній власності, місто вже віддало його під потреби «Джерела». Його хочуть обладнати для проживання 20 дорослих осіб з інвалідністю та асистентів, які їм допомагатимуть у побуті. Крім кімнат, у яких житимуть люди, в будинку зроблять кухню, їдальню, санвузли, влаштують ліфт.

Поруч на подвір’ї збираються створити інклюзивний громадський простір, де люди з інвалідністю могли б не лише відпочивати, а й проводити активне дозвілля.

За попередніми підрахунками, на реалізацію цього проєкту потрібно близько 20 млн грн. Повної суми центр «Джерело» немає, незважаючи на те, що установу підтримують благодійники та місто.

Тому проєкт висунули на Громадський бюджет Львова, завдяки чому вдасться залучити 3 млн грн із міського бюджету. За ці кошти мають встановити ліфт, закупити меблі, а також придбати побутову техніку, сантехнічне та вентиляційне обладнання, почати роботу над опалювальною системою та ремонтом.

Щодо всіх інших необхідних робіт, то в «Джерелі» сподіваються на допомогу небайдужих.

Додамо, що наразі у Львові є лише два будинки підтриманого проживання людей з інвалідністю, їхню роботу фінансово підтримують волонтери, благодійники та церква.

Довідково:

Підтримане проживання – це спільне проживання невеликої групи дорослих з інвалідністю у спеціальному будинку під опікою асистентів (найманих працівників). Вони постійно перебувають поруч зі своїми підопічними, допомагають у побуті (приготувати їжу, прибирати, виконати гігієнічні процедури тощо), а також із пересуванням по місту (до місця роботи, навчання, до родини).

Водночас кожен мешканець будинку має достатню свободу і все, що може, робить самотужки. Це дуже важливо, адже дозволяє людям з інвалідність відчути контроль над власним життям, бути соціалізованими, працювати й навіть допомагати іншим.

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