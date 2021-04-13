У Львові відкриють будинок підтриманого проживання для осіб з інвалідністю

Центр «Джерело» планує відкрити у Львові міський будинок підтриманого проживання для дорослих осіб з інвалідністю, які втратили батьків чи опікунів, або прагнуть проживати окремо від них. Такі будинки – гідна альтернатива психоневрологічним диспансерам і геріатричним центрам. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як пояснили в міському управлінні соціального захисту, будинок підтриманого проживання – це простір, обладнаний для проживання 20 дорослих львів’ян з інвалідністю та асистентів, які допомагатимуть їм у побуті. Приміщення для організації такого будинку передала Центру «Джерело» Львівська міська рада. Воно складається з цоколя та двох поверхів. Там заплановано облаштувати 12 одномісних та 4 двомісні кімнати, а також кухню, їдальню, доступні санвузли, встановити ліфт. Окрім того, заплановано додатково збудувати інклюзивний громадський простір для спільних активностей людей з інвалідністю та мешканців Львова, проведення денних майстерок з арт-терапії, спільних кінопереглядів та воркшопів.

Загалом на впорядкування триповерхового приміщення, що на вул. Пасічній, 39, за попередніми підрахунками потрібно 20 млн грн.

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Довідка

Підтримане проживання – це спільне проживання невеликої групи дорослих з інвалідністю у спеціальному будинку під опікою асистентів (найманих працівників). Вони постійно перебувають поруч зі своїми підопічними, допомагають у побуті (приготувати їжу, прибирати, виконати гігієнічні процедури тощо), а також із пересуванням по місту (до місця роботи, навчання, до родини тощо). Водночас кожен мешканець будинку має достатню свободу і все, що може, робить самотужки. Це дуже важливо, адже дозволяє людям з інвалідність відчути контроль над власним життям, бути соціалізованими, працювати й навіть допомагати іншим.

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Фото: ЛМР