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Відділ залучення інвестицій ЛОДА очолив 23-річний студент

Ольга Денисяка

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Керівником відділу залучення інвестицій Львівської ОДА став 23-річний Орест Фільц. Про це він 15 квітня повідомив на власній сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Маю велику честь стати керівником відділу залучення інвестицій ЛОДА. Ми з командою готові до співпраці щодо будь-яких ідей та пропозицій», – написав Орест Фільц.

Згідно з інформацією на сайті «Чесно» 23-річний Орест Фільц є членом Української галицької партії та студентом Львівської бізнес-школи Українського Католицького Університету. Раніше він працював в управлінні інвестицій Львівської міськради.

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Зазначимо, раніше Управління інвестиційної політики Львівської ОДА очолював Роман Матис, він обіймав цю посаду з 2016 року. Його звільнили у січні 2021 року, офіційною причиною стала реорганізація. Однак сам Роман Матис заявляв, що насправді його звільнили через те, що він «не піарив владу та адміністрацію».

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