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«Укрпошта» оголосила збір пасок для будинків престарілих. Як долучитись

Наталя Дуляба

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До Великодня українців закликають подарувати самотнім дідусям й бабусям паску. Традиційний святковий хліб «Укрпошта» безкоштовно доставить у будинки престарілих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі головної пошти країни.

Акцію до Великодня «Укрпошта» організовує разом із благодійним фондом Let`s help, який опікується геріатричними пансіонатами у вісьмох областях. Долучитися закликають всіх небайдужих.

Для цього потрібно зайти на сайт благодійного фонду і зробити пожертву. Це може бути будь-яка зручна для вас сума. За зібрані кошти закуплять великодні паски, а «Укрпошта» безкоштовно їх доставить у пансінати. Таким чином більше 8000 бабусь і дідусів отримають свою паску.

«Християнство вчить нас, що до цього дня людина має себе готувати, щоб зустріти свято з чистою душею, наповненою любов’ю. Благодійність, турбота про інших робить нас кращими. Понад 8000 самотніх дідусів та бабусь, які мешкають у геріатричних пансіонатах, з надією чекають на свято Великодня. Ми хочемо подбати, щоб у кожного з них була своя Великодня пасочка. Вартість однієї пасочки – 30 гривень. Отже кожен з вас легко може зробити щасливим принаймні одного самотнього дідуся або бабусю», – кажуть благодійники.

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Збір коштів на закупівлю пасок до Великодня триватиме до 25 квітня включно.

Нагадаємо, торік, коли лише розпочалась пандемія коронавірусу, «Укрпошта» до Великодня безкоштовно доставила українцям 19 тисяч пасочок, ще понад 5 тисяч – самотнім літнім людям.

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