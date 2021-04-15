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Контрабандист зашпаклював сигарети у дах свого авто

Наталя Дуляба

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У пункті пропуску «Краковець» затримали чергового сигаретного контрабандиста, який примудрився зашпаклювати майже пів тисячі пачок сигарет у дах свого мікроавтобуса. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському прикордонному загоні.

Випадок стався у четвер вранці, 15 квітня. У пункт пропуску на мікроавтобусі «Сітроен» прибув 28-річний українець. Перш ніж пропустити його до Польщі, прикордонники вирішили відправити авто на поглиблений огляд.

Під час перевірки всередині машини виявили ретельно замасковану схованку з цигарками. Контрабандист облаштував тайники у даху, а щоб вдало приховати, зашпаклював їх і зафарбував.

«Контрабандист ретельно готувався. В конструктивних порожнинах даху автомобіля знаходились три спеціально виготовлені тайники. Доступ до них став можливим після демонтажу металевих пластин, які були зашпакльовані та зафарбовані під колір автомобіля», – йдеться у повідомленні.

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Загалом зі сховків прикордонники вилучили 449 пачок сигарет марки Queen Menthol без акцизних марок. Всі цигарки вилучили, наразі їхня вартість встановлюється.

Також 28-річний чоловік позбувся свого мікроавтобуса, який у нього вилучили. За цим фактом складуть протокол за порушення Митного кодексу України, а справу скерують до суду.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Львівський прикордонний загін

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