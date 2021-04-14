Вбивство за чаркою обернулось для жительки Стебника тюрмою

28-річна мешканка Стебника відсидить більше семи років за ґратами через вбивство людини під час пиятики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Йдеться про фатальний випадок, який стався торік 10 серпня у Стебнику. 28-річна жінка запросила до себе в гості подругу з її 23-річним співмешканцем. Під час розпивання алкоголю між ними раптово виник конлікт.

Встановлено, що обвинувачена взяла з тарілки кухонний ніж і вдарила ним хлопця у шию. При цьому правоохоронці з’ясували, що вона вчинила це умисно, аби позбавити чоловіка життя.

Потерпілий отримав поранення шиї з пошкодженням лівої легені. Від гострої кровотечі він помер на місці злочину.

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За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Суд визнав жінку винною і призначив їй покарання у вигляді 7 років і 6 місяців тюрми.

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