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Поліція оголосила в розшук зниклого 15-річного жовківчанина

Наталя Дуляба

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Правоохоронці розшукують 15-річного Максима Шняка, який 13 квітня пішов із дому в Жовкві і назад не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили у поліції Львівщини.

Відомо, що 15-річний жовківчанин Максим Шняк пішов із дому 13 квітня. Дотепер його місце перебування невідоме. Хлопець міг поїхати маршруткою до Львова, адже раніше жив у районі села Зубра, яке межує зі Сиховом.

Підліток був одягнений у чорну куртку та біло-чорні кеди.

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Рідні Максима Шняка у коментарі Львівському порталу розповіли, що зараз у Жовкві та Львові формують бригади добровольців, які також відправляться на пошуки хлопця.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно безвісти зниклого, повідомляйте в поліцію за номером 102 або телефонуйте: 098-39-10-011.

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