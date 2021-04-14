На Львівщині розшукали зниклого 15-річного хлопця

На Львівщині розшукали 15-річного Максима Шняка, який 13 квітня пішов із дому в Жовкві і не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили добровольці, залучені до пошуків хлопця.

Відомо, що 15-річний жовківчанин Максим Шняк пішов із дому 13 квітня, залишивши мобільний телефон. Пошуки юнака тривали фактично всю ніч, а на ранок залучили більше сил із добровольців та правоохоронців.

«Максим знайшовся у Жовкві. Дякувати Богу, живий і неушкоджений», – повідомило джерело.

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Раніше повідомлялось, що хлопець міг поїхати маршруткою до Львова, адже раніше жив у районі села Зубра, яке межує зі Сиховом.

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