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Одну з найменших площ у Львові відремонтують за понад 3 млн грн

Юлія Осим

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Цьогоріч у Львові проведуть капітальний ремонт площі Коліївщини. Вже визнавчено підрядника. Загалом роботи обійдуться у понад 3 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Фінансування робіт здійснюватиметься за рахунок коштів проєкту «ReHERIT: Спільна відповідальність за спільну спадщину» та коштів місцевого бюджету. Наразі з ТОВ «Вельт Капітал», який переміг у тендері, мають укласти угоду.

Згідно з проєктом капітального ремонту площі Коліївщини передбачено:

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  • ремонт покриття площі (з повторним перекладанням на нову основу існуючого мощення ХІХ – поч. ХХ ст. – бруківки кам’яної великорозмірної (200х200х200мм) та повторне використання існуючих кам’яних бордюрів та заміна існуючих бетонних бордюрів неналежної якості на нові кам’яні, аналогічні до існуючих кам’яних, з повторенням радіусних кривих).

Серединна частина площі, яка поєднує також озеленені фрагменти території пропонується замощуватися дрібною гранітною пиляно-колотою бруківкою світло сірого кольору розміром 70х70х70мм. Завдяки такому типу покриття дана частина території буде отримувати краще зволоження через проникання вологи у шви між бруківкою, а не виводитиме всю дощівку у дощову каналізацію, таким чином створюючи більш сприятливий мікроклімат для існування зелених насаджень на площі та перебування людей, що тут відпочивають;

  • трасування та відтворення історичних та археологічних знахідок на площі. Встановлення інформаційної таблиці для ознакування;
  • на основі виконаних археологічних досліджень, а також натурних та іконографічних досліджень проектом пропонується відтворення давньої криниці ХІХ ст. (в тій конфігурації і на тому ж місці);
  • доповнення озеленення;
  • встановлення елементів благоустрою;
  • встановлення копії старого львівського ліхтаря.

Також на площа мають замінити існуючу дощову каналізаційну мережу та підвести нові мережі водопостачання і водовідведення до криниці.

Нагадаємо, торік на площі провели арехелогічні розкопки.

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