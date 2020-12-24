На площі Коліївщини археологи проводили розкопки: що знайшли?

Два тижні на площі Коліївщини, що знаходиться у центрі Львова, проходили археологічні дослідження. Під час розкопок науковці виявили рештки фундаментів будинку, кам’яне мощення пивниці, а також рештки криниці 1844 року. Про це у Facebook інформує Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба».

За даними археологів, площу Коліївщини у Львові облаштували всередині XIX ст. З історичних джерел відомо, що на території сучасної площі існувало чотири парцелі, які були частиною єврейського кварталу.

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Під час дослідження на площі Коліївщини, які тривали два тижні, науковці натрапили на рештки фундаментів будинку та забудови внутрішнього двору, які належали Гейслерівській кам’яниці. За словами співробітника Рятівної археологічної служби Остапа Лазурка, у першому шурфі зафіксували мощення з колотого каміння, яке слугувало підлогою пивниці тильної офіцини. У другому ж простежили кам’яне мощення, яке відноситься до пивниці будинку.

Найцікавішим об’єктом, як зазначають науковці, стали рештки криниці 1844 року, яку спорудили на площі після демонтажу будинків. Археологи змогли з’ясувати, що до сьогодні збереглась її фундаментна основа у вигляді бутового вапнякового каміння, поверх якого лежать білокам’яні тесані блоки. Наразі про форму криниці ще зарано, оскільки потрібно провести додаткові розкриття. Наступного року, при реконструкції площі, планують простежити її параметри та конструктивні елементи.

Довідка

Площа Коліївщини – одна з найменших площ у Львові. Розташована в історичному центрі міста, між вулицями Братів Рогатинців та Староєврейською. Названа в пам’ять про Коліївщину. Посеред площі – скверик.

Площа Коліївщини розташована в колишній єврейській дільниці Львова, на відстані 70 метрів від Простору Синагог і була одним з центрів суспільного та щоденного життя дільниці.

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Фото: рятівна археологічна служба