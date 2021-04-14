На прикордонній трасі Львів-Краковець п'яний водій скоїв ДТП та перекинувся

Увечері 13 квітня на автодорозі Львів-Краковець поблизу села Чолгині сталася ДТП за участі двох автомобілів. Водій за кермом Mercedes-Benz Sprinter був нетверезим, внаслідок чого в’їхав в інший автомобіль, а потім перекинувся. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Аварія трапилася близько 22-ї години між автомобілями Mercedes-Benz Sprinter та Ford Escape. Так, водій першого авто не стежив за дорожньою обстановкою, не обрав безпечну швидкість та дистанцію, що і стало причиною ДТП. Автомобіль винуватця перекинувся і отримав серйозні технічні пошкодження.

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За кермом перебував 39-річний мешканець Яворівського району. Під час спілкування патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. проте чоловік від перевірки відмовився.

На порушника склали два протоколи – за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Зазначимо, що за минулу ніч поліцейські склали 7 протоколів на кермувальників, які були у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння.

Фото патрульної поліції Львівщини

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