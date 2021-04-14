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Львівські прикордонники шукають на роботу водіїв. Деталі

Наталя Дуляба

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Львівський прикордонний загін запрошує на роботу за контрактом водіїв категорії C, D, а також машиніста-екскаваторника, моториста й електрозварювальника. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники не лише стежать за правопорядком, а й утримують на облаштовують держкордон: будують інженерно-технічні й фортифікаційні споруди, огорожі, зоблаштовують наки та прикордонні просіки. До проведення таких робіт залучають робочі групи зі спецобладнанням та технікою.

Відтак зараз Львівські прикордонники шукають працівників для роботи на механізованій техніці. Відтак у загін потрібні старший машиніст-екскаваторник, моторист, електрозварювальник та водії категорії C, D.

Працівники підпишують контракт на ведення військової служби. Вимоги – водійські права відповідних категорій, вік – від 18 до 60 років. На роботу можуть потрапити як чоловіки, так і жінки.

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Зарплата військовослужбовців, які укладуть перший контракт, становить від 10 000 гривень. При підписанні першого контракту також виплачується грошова допомога розміром 20 000 гривень. Персоналу надають обов’язкову щорічну оплачувану відпустку від 30 діб та більше.

Детальніше з умовами прийому можна ознайомитись, зателефонувавши за номерами: 096-56-82-483, 067-67-05-657, 099-44-60-640, або звернутись за адресою: м.Львів, вулиця Личаківська, 74.

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