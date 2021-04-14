ДАБК у Львові виявила ще два об'єкти, які будують незаконно: хто забудовник

Міська Інспекція держархбудконтролю виявила самовільне будівництво двох об’єктів у Львові. Йдеться про будинки на вул. Смілій, 1а та на вул. Варшавській, 171 (ЖК «Хелен Таунхаус»). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Будівництво на вул. Сміла, 1а розпочали ще у 2020 році. Але тоді ДАБК не могла проводити перевірки через відсутність повноважень.

«Тепер, коли наша Інспекція знову має повноваження, ми відкрили перевірку, за підсумками якої зрозуміли, що там відбуваються будівельні роботи без належних дозвільних документів. Йдеться про реконструкцію із добудовою приміщень. Замовником виступає Лагно Ганна Михайлівна», – зазначив начальник Інспекції ДАБК м. Львова Тарас Павлишин.

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Щодо зведення комплексу на вул. Варшавській, 171, то там забудовник відновив будівництво багатоквартирного будинку без необхідних дозвільних документів. Інспекція притягне до відповідальності фізичну особу, що є власником ділянки

«Стосовно вул. Варшавської, 171, то там раніше продавали квартири через Інтернет, ми бачили інформацію щодо ЖК «Хелен Таунхаус». Станом на сьогодні будівельні роботи там відновили, і ми запустили перевірку. Але там право власності на землю оформлено на фізичну особу – Лагно Миколу. Було проведено перевірку, ми також притягнемо їх до відповідальності через відсутність необхідних дозвільних документів. Там будується багатоквартирний будинок на 4 поверхи. Нам важливо, щоб люди знали, що ці роботи самовільні і не купували там квартир», – додав Тарас Павлишин.

Нагадаємо, ДАБк у Львові оновила перелік недобросовісних забудовників та підрядників.

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