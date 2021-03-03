Антирейтинг забудовників Львова: ДАБК оновила перелік

У Львові міська інспекція ДАБК оновила перелік підприємців, які зарекомендували себе недобросовісними забудовниками та підрядниками. Зокрема, при купівлі житла мешканцям варто перевіряти наявність дозвільних документів на будівництво. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Як зазначив в.о. директора Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Львова Тарас Павлишин, на сьогодні все ж залишаються недобросовісні будівельні компанії. Дехто з них усунув існуючі порушення, а хтось з’явився у списку новий.

«У нас рік часу не було права проводити перевірки, ми тільки відновили свою роботу з першого січня. Станом на сьогодні ми вже проводимо перевірки і виявляємо факти порушень. Також ми вже виграли деякі суди по знесенню», – зазначив посадовець.

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Наразі ТОП-10 антизабудовників виглядає так:

Будівельна компанія «Ірокс»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ферозіт» (Ідентифікаційний код юридичної особи 37961273);

Львівське обласне кооперативне міжгосподарське об’єднання по агропромисловому будівництву «Львівоблагропромбуд» (Ідентифікаційний код юридичної особи 03089153);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство з економічного розвитку та транскордонного співробітництва» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40117191);

Обслуговуючий кооператив «Вілла Варшава» (Ідентифікаційний код юридичної особи 40435557);

Обслуговуючий кооператив «Престиж Умань» (Ідентифікаційний код юридичної особи 41145375);

Громадська організація «Наше ідеальне місто» (Ідентифікаційний код юридичної особи 36761715);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Колібрі» (Ідентифікаційний код юридичної особи 13840517);

Товариства з обмеженою відповідальністю «Голуба Лагуна» (Ідентифікаційний код юридичної особи 23965705);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Олдімстрой» (Ідентифікаційний код юридичної особи 39031261).

У львівській Інспекції ДАБК також поінформували, що суб’єкт містобудування – Кіт Микола Юрійович – здійснював продаж квартир у багатоквартирному житловому будинку за адресою: м. Львів, вул. Петлюри, 7а, на будівництво якого Львівська міська рада не видавала містобудівні умови та обмеження. Відомо, що вказаний суб’єкт раніше реалізовував аналогічну сумнівну схему по вулиці Котка у Львові.

Ознайомитися з інтерактивною картою незаконних будівництв у Львові можна за посиланням.

Львівський портал писав, що у Львові оштрафували забудовника-порушника з вул. Малоголосківської.

У січні забудовники сплатили місту лише 18 тисяч з 7 млн грн штрафу.

Львівський портал також писав про те, як обрати добросовісного забудовника при купівлі квартири у Львові. Всі деталі – за посиланням.

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