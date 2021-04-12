У Львові водій Land Cruiser під наркотиками втікав від поліції та на ходу міняв номери авто

У Львові патрульні затримали 20-річного кермувальника Toyota Land Cruiser, який у стані наркотичного сп’яніння втікав від поліції та на ходу міняв номерні знаки автомобіля. Порушника оштрафували на понад 28 тисяч грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

Про львів’янина за кермом позашляховика, який на великій швидкості, порушуючи ПДР, їхав з вул. Джорджа Вашингтона на вул. Зелену у Львові, патрульні 1-го батальйону дізналися в орієнтуванні від колег близько 3-ї години ночі 11 квітня. Окрім того, він пересувався з номерними знаками, які не належали цьому авто.

Екіпаж побачив автомобіль на перехресті вулиць Зелена — Липова Алея та почав переслідування. Однак водій ігнорував вказівки про зупинку, натомість тільки збільшував швидкість.

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Згодом на деякий час позашляховик зміг зникнути з поля зору, а через мить на зустріч поліцейським виїхав ідентичний автомобіль, але з іншими номерними знаками.

Зупинивши його, патрульні виявили за кермом 20-річного чоловіка. Також у позашляховику зафіксували встановлений спеціальний пристрій заміни номерних знаків — порушник використав його, щоб уникнути відповідальності.

Разом з тим, під вітровим склом правоохоронці побачили світлові прилади (проблискові маячки), а на даху — антени (глушилки зв’язку).

У водія Toyota Land Cruiser помітили ознаки наркотичного сп’яніння, проте від перевірки у медзакладі він відмовився.

Відтак, на правопорушника складено 6 адмінпротоколів на понад 28 тисяч грн. Зокрема, протоколи:

за ч. 7 ст. 121 (Повторне протягом року керування водієм транспортним засобом з номерним знаком, що не належить цьому засобу)КУпАП;

за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку)КУпАП;

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння)КУпАП;

за ст. 122-5 (Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв) КУпАП.

Також винесено дві постанови — за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб) КУпАП.

Тож водій-порушник, імовірно, не скоро повернеться за кермо.

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