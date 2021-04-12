На Донбасі загинув український військовий

У зоні бойових дій на Донбасі 12 квітня внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий. Про це заявила пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Північ», передає Львівський портал.
Зазначається, що загиблий отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям.
«Сьогодні, 12 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ «Північ», внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям», – йдеться в повідомленні.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
Львівський портал повідомляв, що в суботу, 10 квітня, на Донбасі окупанти обстріляли українські позиції 9 разів, один військовослужбовець загинув, ще один був поранений.
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Ольга Денисяка