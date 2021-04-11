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Стало відомо ім'я військового, який загинув 10 квітня на Донбасі

Ольга Денисяка

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Минулої доби у Луганській області від ворожої кулі загинув 24-річний старший солдат Збройних сил Андрій Теперик. Про це повідомили у 92-ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка, передає Львівський портал.

«Вчора,10 квітня, об 11 годині вечора російські найманці вкотре «дотримувались режиму припинення вогню» і підступно вбили захисника України. Неподалік Золотого пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика. Йому було 24 роки», вказано у повідомленні.

Львівський портал повідомляв, що в суботу, 10 квітня, на Донбасі окупанти обстріляли українські позиції 9 разів, один військовослужбовець загинув, ще один був поранений.

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