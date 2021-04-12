Дерев’яний костел у Рудному зносити не будуть, – настоятель храму ПЦУ

Дерев’яну церкву Покрови Богородиці (ПЦУ) у Рудному зносити не будуть. Інформація, яка розміщена на паспорті об’єкта будівництва, є некоректною. Про це повідомляє Львівський портал.

Нову церкву ПЦУ у Рудному почали будувати, проте лише нещодавно на місці вивісили паспорт об’єкта. На ньому вказано, що храм Покрови Пресвятої Богородиці на вул. Володимира Великого, 24 мають звести до 2025 року і при цьому знесуть існуючий дерев’яний костел. Про це першим у Facebook написав депутат Львівської облради Іван Щурко.

«А може справді, ну їх ті всі дерев’яні церкви і костели, то всьо старйо? Як каже один мудрий чоловік: «Всьо старе поваляти, нове понастроїти?», – написав Іван Щурко і опублікував фото паспорта об’єкта будівництва.

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Тим часом очільник Адміністрації міського голови Львова Євген Бойко відзначив, що інформація щодо знесення дерев’яного костелу не відповідає дійсності. За його словами, це є лише технічною помилкою у паспорті, і ніхто руйнувати храм не буде.

«На щастя, ця інформація не відповідає дійсності – допущено технічну помилку на самому інформаційному плакаті. Будівництво нового храму ведеться на суміжній території і жодним чином не вплине на історичний костел. Дерев’яний храм буде збережений», – додав Євген Бойко.

Найближчим часом генпідрядник (ПП «Капіталпромбуд»), який будує нову церкву, має виправити цю помилку у паспорті об’єкта.

Настоятель храму отець Ігор Щерба у коментарі Львівському порталу підтвердив інформацію про помилку у документації і запевнив, що дерев’яний костел у зносити не будуть.

«Хоча дерев’яна церква не є пам’яткою архітектури, але вона надзвичайно дорога для нашої громади, її ніхто не планує зносити. Цього ніколи не допустить наша парафія. Це виникла помилка у документації, над усуненням якої ми вже працюємо. Новий храм справді будуєуться поруч вже понад 20 років, наразі, на жаль, є зведений лише фундамент та армопояс. Усі ці роботи ведуться поруч зі старою церквою. Наголошу, що дерев’яний храм зносити не будуть», – повідомив настоятель храму отець Ігор Щерба.

Зазначимо, що дерев’яний костел у Рудному зараз відомий як церква Покрови Пресвятої Богородиці (ПЦУ). Його збудували у 1935 році за проєктом архітектора Людвіка Вельтце. Один із одинадцяти дотепер існуючих дерев’яних костелів Львівщини першої половини ХХ ст., не має статусу пам’ятки архітектури.

До 1945 року святиню використовувала римо-католицька громада, втім після II Світової радянська влада перетворила її на шкільний спортзал. У 90-х роках за відновлення церкви та самих богослужінь взялася православна громада, яка повністю відремонтувала костел, добудувала нову дзвіницю. У 1994 році тут освятили новий іконостас, потім розписали інтер’єр та освятили престол.

Натомість на початку 2000-х тут освятили перший камінь під будівництво нової церкви, однак дотепер звели лише фундамент.

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